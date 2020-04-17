В китайском Ухане пересчитали жертв коронавируса: их вдвое больше

Всего в Китае с начала эпидемии коронавирусом заразились 82 692 человека, 4632 умерли.

В Китае власти города Ухань пересчитали количество умерших пациентов с коронавирусом и число инфицированных.

Согласно новым данным, число умерших пациентов с коронавирусом в Ухане увеличилось на 1290 и составило 3869 человек, сообщает НВ со ссылкой на Xinhua.

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Число зараженных выросло на 325 - до 50 333 человек.

Местные власти назвали четыре причины, по которым данные были изменены: система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умирали до проведения теста на COVID-19; врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям; пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных; зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

Таким образом, всего в итае с начала эпидемии коронавирусом заразились 82 692 человека, 4632 умерли.

Как сообщал УНИАН, в мире диагностировали 96 тысяч 600 заражений COVID-19. По состоянию на 6:00 17 апреля в мире с 2 миллионов 158 тысяч 33 случаев заболевания 543 тысячи 732 человека выздоровели и 144 тысячи 221 человек умеру от осложнений, вызванных болезнью.

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