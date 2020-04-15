Newsweek: Людям придется держаться подальше друг от друга до 2022 года из-за COVID-19

Ученые допускают, что меры социального дистанцирования из-за коронавируса придется продолжить еще более чем на год.

Исследование Гарвардского университета выявило, что социальное дистанцирование придется соблюдать до 2022 года для того, чтобы сезонные вспышки коронавируса не перегружали системы здравоохранения.

Как пишет Newsweek, ученые Медицинской школы Т.Х. Чана в Гарвардском университете проанализировали сценарии, при которых увеличение количества больных на COVID-19 может разбить возможности больниц и отделений интенсивной терапии в США. Анализ также учитывал различные условия, такие как появление краткосрочного (на один год) или долгосрочного иммунитета у зараженных людей. И как это повлияет на будущие вспышки болезни.

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Ученые прогнозируют, что зимняя вспышка, которая "вероятно начнется" после нынешнего весеннего, будет "самой тяжелой". Она потенциально может перегрузить медицинскую систему. Поэтому медики могут лишиться возможности должным образом лечить зараженных пациентов новой волны. Исследователи также отметили, что пандемия COVID-19 нанесла большой экономический вред как для США, так и для всего мира. Они настаивают, что выводы, опубликованные в журнале Science, не продвигают какую-то конкретную политику, но рассматривают доступность альтернативных выборов с целью не допустить появления "катастрофического бремени для системы здравоохранения".

"При отсутствии иного вмешательства, ключевой оценкой успеха социального дистанцирования стало то, были ли критические возможности системы здравоохранения подавлены. Чтобы избежать этого, социальное дистанцирование придется продолжить или вводить с перерывами до 2022 года", - говорится в анализе Гарвардской школы здравоохранения.

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"Мы прогнозируем, что будущий рецидив вспышки SARS-CoV-2 в зимнее время, вероятно, начнется после первой тяжелой пандемической волны. Дополнительные меры вмешательства, включая расширение возможностей медицинского ухода и эффективной терапии усилят успех периодического дистанцирования и ускорят обретение коллективного иммунитета. Даже в случае очевидного уничтожения, надзор за SARS-CoV-2 нужно сохранить, поскольку вспышка заражения будет возможной до 2024 года", - говорится в отчете.

Ученые указывают на то, что опыт Китая, Италии и США демонстрирует, что COVID-19 может вывести из строя системы здравоохранения даже тех стран, у которых хватает ресурсов.