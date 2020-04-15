В Канаде "Врачи без границ" запускают проект по лечению бездомных от коронавируса

Тридцать бездомных в Торонто уже дали положительный результат на COVID-19, в том числе 11 человек в приюте для беженцев.

В Канаде международная организация "Врачи без границ" запускает проект по лечению бездомных от коронавируса.

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Об этом сообщил исполнительный директор MSF Canada Жозеф Беллив в комментарии Reuters. Проект стартует через 10 дней в Торонто и провинции Онтарио. Он будет действовать не только для бездомных, но также для представителей коренных народов, лишенных доступа к медицинским услугам и пожилых людей, которые находятся в учреждениях длительного ухода.

Эти категории населения попадают в повышенную зону риска заражения коронавирусом, поскольку живут в условиях, где часто невозможно социальное дистанцирование и доступ к средствам защиты.

Торонто, самый густонаселенный город Канады, разместил чуть более 6% из более чем 7 тыс. бездомных в гостиничных номерах, но этого недостаточно, учитывая условия проживания и особенность передачи коронавируса.

Тридцать бездомных в Торонто уже дали положительный результат на COVID-19, в том числе 11 человек в приюте для беженцев, сообщили местные власти. Согласно последним правительственным данным, число смертей в Канаде от вспышки коронавируса достигло 823 человек.