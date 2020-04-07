В Польше число смертей от коронавируса выросло до 111, зараженных уже более 4,5 тысячи
В Польше подтверждены 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом сейчас в стране насчитывается 4 532 инфицированных человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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В то же время за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 скончались четыре человека. Общее количество смертельных случаев в стране возросло до 111.
Как сообщал УНИАН, Польский сейм, несмотря на пандемию коронавируса в мире, одобрил проведение голосования на президентских выборах в этом году с помощью голосования по почте.
В Украине от начала пандемии коронавирусом заболели 1 462 человека. При этом 28 человек выздоровели, 45 случаев – летальные.
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