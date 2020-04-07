На фоне пандемии коронавируса Сейм Польши разрешил голосование на выборах президента по почте
Польский сейм (нижняя палата парламента), несмотря на пандемию коронавируса в мире, принял закон, согласно которому президентские выборы проведут в этом году с помощью голосования по почте.
Об этом сообщает DW.
Читайте такжеПремьер-министра Британии перевели в реанимацию из-за коронавируса
Согласно документу, выборы президента страны проведут в установленный законом срок – 10 мая.
Теперь документ направлен в Сенат (верхнюю палату парламента), в котором более половины мест занимает оппозиция. Ее представители выступают за перенос выборов.
Нынешний глава польского государства Анджей Дуда выступает кандидатом от правящей партии и лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 апреля в Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 4,2 тысячи человек. Всего с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Польше умерли 98 человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире