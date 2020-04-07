На фоне пандемии коронавируса Сейм Польши разрешил голосование на выборах президента по почте

Теперь документ должен рассмотреть польский Сенат.

Польский сейм (нижняя палата парламента), несмотря на пандемию коронавируса в мире, принял закон, согласно которому президентские выборы проведут в этом году с помощью голосования по почте.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеПремьер-министра Британии перевели в реанимацию из-за коронавируса

Согласно документу, выборы президента страны проведут в установленный законом срок – 10 мая.

Теперь документ направлен в Сенат (верхнюю палату парламента), в котором более половины мест занимает оппозиция. Ее представители выступают за перенос выборов.

Нынешний глава польского государства Анджей Дуда выступает кандидатом от правящей партии и лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 апреля в Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 4,2 тысячи человек. Всего с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Польше умерли 98 человек.