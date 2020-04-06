В мире количество заболевших коронавирусом достигло почти 1,274 миллиона человек

В настоящее время в мире 260,2 тысячи человек выздоровели, умерли от болезни 69,444 тысячи человек.

По состоянию на утро 6 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 1 273 990 человек.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В частности, в настоящее время в мире 260 тысяч 247 человека выздоровели, умерли от болезни 69 тысяч 444 человек.

На сегодняшний день больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в США - 337 тысяч 274 человека, на втором месте оказалась Испания - 131 тысяча 646, на третье опустилась Италия - 128 тысяч 948. В Германии - 100 тысяч 123 заболевших. Франция с 93 тысячами 780 обошла Китай с его 82 тысячами 602, Иране - 58 тысячи 226.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждено 1308 случаев инфицирования коронавирусом, всего умерли 37 человек.

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