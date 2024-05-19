Аналитики предполагают, что агрессор готовит новую массированную атаку против Украины.

Россияне собрали треть своих стратегических ракетоносцев на аэродроме "Оленья" в Мурманской области. Это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному ракетному удару по Украине. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

О концентрации ракетоносцев на северном аэродроме свидетельствуют новые спутниковые снимки за 15 мая, обнародованные в открытом доступе. Они показали присутствие 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, одного Ту-160 и двух военно-транспортных Ан-12.

Аналитики акцентируют, что в целом Россия имеет по 40 бомбардировщиков обоих указанных типов. Поэтому концентрация на одном аэродроме трети из них точно является примечательным фактом.

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В Defense Express считают, что размещение трети от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродроме "Оленья", который является одним из основных для боевых вылетов при ударах по Украине, может свидетельствовать о подготовке россиян к очередному массированному удару. Зафиксированные на спутниковых снимках транспортники Ан-12 как раз могли доставить партию крылатых ракет.

Второй важный вывод: россияне стягивают стратегическую авиацию на такой отдаленный аэродром из-за того, что стремятся вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных дронов-камикадзе Сил обороны Украины.

Дальнобойные удары по территории РФ

Как писал УНИАН, этой весной Украина начала наносить удары по территории РФ на рекордную глубину - около тысячи километров и даже дальше. В частности под удар попадали нефтеперерабатывающие заводы и производство дронов "Шахед" в Татарстане.

На текущий момент абсолютный рекорд дальности ударов по территории РФ - 1500 км. В ночь на 9 мая дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.

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