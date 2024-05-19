По словам Владимира Кудрицкого, украинцам надо быть готовыми к тому, что могут быть применены графики отключений.

Свет в Украине будут выключать, пока не восстановится генерация. Об этом в эфире телемарафона сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине, что, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе. Но полностью избежать отключений пока не удастся.

"Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев - и летом, и осенью и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - констатировал чиновник. Видео дня

В то же время он подчеркнул: украинцам надо быть готовыми к тому, что могут быть применены графики отключений.

"Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит именно производства энергии. Электростанции невозможно быстро восстановить после таких тяжелых повреждений ракетами. Поэтому дефицит время от времени будет возникать. Нам всем надо быть к этому готовыми", - резюмировал Кудрицкий.

Отключение электроэнергии - последние новости

С 20 мая в Украине снова начнут действовать графики отключений света. Как сообщили в "Укрэнерго", свет будут выключать с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей. При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Также УНИАН сообщал, что в Украине могут начаться проблемы с мобильной связью из-за отключения электроэнергии. Мобильные операторы рассказали, как готовятся к возможным отключениям света.

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