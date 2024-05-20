За рекорд ему еще и пришлось побороться с конкурненткой из Швеции.

Книга рекордов Гиннеса отчиталась об очередном невероятном достижении, которое непросто будет превзойти. В мае было официально подтверждено, что в ноябре прошлого года 106-летний американец установил мировой рекорд, став самым старым человеком, который когда-либо прыгал с парашютом.

Как сообщает сайт Книги рекордов, житель Техаса Альфред Блашке родился 4 января 1917 года. На момент прыжка ему было 106 лет и 327 дней.

Отмечается, что первый такой рекорд он установил в 2020 году, когда ему было 103 года. Событие он приурочил к окончанию колледжа своими внуками-близнецами. "Это была моя мечта [...] Я никогда не думал, что продержусь так долго", - сказал тогда Альфред.

В 2022 году этот рекорд перебила шведка по имени Рут Линнея Ингегард Ларссон. На момент прыжка ей было 103 года и 259 дней. Альфред не стерпел и решил вернуть себе титул старейшего парашютиста.

Утром 27 ноября 2023 года мужчина снова прыгал с парашютом в тандеме с инструктором. Их подняли на высоту 2,7 км, откуда они и начали свободное падение. Основной парашют Альберта и инструктора раскрылся на высоте 1,6 км, после чего тандем безопасно добрался до земли.

"Если вы думаете, что чего-то не можете, вы просто недооцениваете себя. Каждый более способный, чем он думает. Просто нужно принять решение и попробовать", - сказал Альберт после прыжка.

Другие рекордсмены Гиннеса

Как писал УНИАН, в апреле самым старым из ныне живущих мужчин в мире был признан британец. Мужчина по имени Джон Тиннисвуд из английского графства Мерсисайд на момент получения этого титула имел 111 лет и 224 дня. Причиной своего долголетия мужчина считает регулярное потребление рыбы с картошкой и пешие прогулки в юности.

Также мы рассказывали, что иногда рекордсменов лишают титулов, когда в их достоверности возникают сомнения. Псу Бобби, который жил в Португалии, было 30 лет и 268 дней, когда в феврале прошлого года Книга рекордов Гиннеса назвала его самым старым в мире. В октябре 2023 года он умер в заявленном возрасте 31 год и 165 дней. Но уже в феврале титул самой старой собаки у него забрали задним числом.

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