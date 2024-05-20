Известно, что только за май было сбито 4 вражеских Су-25.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что Су-25 является основным тактическим штурмовиком, который работает уже длительное время, около 40 лет. По его словам, этот самолет является хорошим с точки зрения работы по земле.

Свитан отметил, что этот самолет имеет 10 точек подвески, поэтому они могут использовать НУРСы, то есть неуправляемые реактивные снаряды.

"Вообще это такой летающий "Град"", - объяснил эксперт для 24 канала. Видео дня

Полковник ВСУ отметил, что украинская противовоздушная оборона не дает подходить вражескому Су-25 на высотах для работы по цели. Поэтому россияне должны заходить на предельно малых высотах, то есть ниже 30 метров. Также эти штурмовики в основном летают парами.

По словам Свитана, на предельно малой высоте зенитно-ракетный комплекс не видит "сушек", поэтому самолет отстреливается за 5 км до линии боевого соприкосновения. Также подавляющее количество украинских ПЗРК могут уничтожать цели на расстоянии до 5 км.

Однако эксперт отметил, что Украина теперь имеет некоторые ПЗРК и ЗРК, которые могут доставать Су-25 на предельно малых высотах на больших расстояниях. Из-за чего украинским войскам удалось уничтожить еще один Су-25.

Сбитие вражеских самолетов - последние новости

Как писал УНИАН, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25. Такой самолет уже является четвертым, который ликвидировали воины этой бригады с начала мая.

Также сообщалось, что Украина впервые сбила российский Ту-22М3, в результате чего был также ликвидирован помощник командира - капитан Андрей Кононов. Местная газета РФ написала, что "Кононов ... героически погиб в Украине, выполняя боевую задачу".

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