Девушка больше не хочет скрывать их отношения.

После того, как певец Позитив рассекретил свою избранницу - танцовщицу Юлию Сахневич, она впервые публично обратилась к нему в сети.

Девушка долгое время не комментировала их отношения и не раскрывала тайны личной жизни. Но вчера, 19 мая, Юлия опубликовала совместное фото и поздравила любимого с днем рождения. Алексей праздновал юбилей - 35 лет.

"С днем рождения, любимый. Ты достоин только всего самого лучшего. Только вперед и никогда назад! А я всегда буду рядом", - написала Сахневич и опубликовала фотографию, на которой они вместе.

Видео дня

Как провели этот праздничный день влюбленные и что подарила Юлия певцу - она не отметила.

Реакция подписчиков

Подписчики начали активно реагировать на сообщение и писать свои поздравления и комплименты паре.

"Мои поздравления!"

"Какие вы красивые! Пусть ваша любовь длится вечно"

"Долгих счастливых лет вам вместе"

Вы просто невероятные! В восторге от вас обоих".

Что известно об отношениях Юлии и Позитива

Певец Алексей Завгородний, который выступает под псевдонимом POSITIFF, познакомился с Юлией во время участия в проекте "Танцы со звездами". Там они танцевали в паре на паркете. Позже им начали приписывать роман, но официально никто из них не подтверждал отношения.

Однако лишь в конце апреля артист наконец рассказал, кто является его избранницей. Вместе влюбленные уже более 3 лет и, по словам Позитива, готовы к браку и детям.

Напомним, ранее певица Ирина Билык призналась, что ее сердце занято и рассказала о мужчине.

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