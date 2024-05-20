В начале недели, 20 мая, температура в Украине продолжит повышаться. В большинстве областей температура поднимется до летних +22°...+26°, лишь на побережье морей будет чуть свежее. На западе и севере страны пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, ливень.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°, дождь.
- В Тернополе 20 мая ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°, гроза.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
- В Виннице сегодня будет +10°...+25°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+23°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.
- В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +25°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +22°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+21°.
- В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +23°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.
Приметы погоды 20 мая
Если самого утра пчелы гудят, то будет гроза.