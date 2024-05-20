20 мая в некоторых обалстях Украины ожадаются дожди и грозы / Фото УНИАН

В начале недели, 20 мая, температура в Украине продолжит повышаться. В большинстве областей температура поднимется до летних +22°...+26°, лишь на побережье морей будет чуть свежее. На западе и севере страны пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°, ливень.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, ливень.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°, дождь.
  • В Тернополе 20 мая ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°, гроза.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
  • В Виннице сегодня будет +10°...+25°, практически безоблачно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+23°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.
  • В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +25°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +22°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +23°.
  • В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+21°.
  • В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +23°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.
20 мая в Украине будет тепло, но часть страны охватят осадки / фото УНИАН

Приметы погоды 20 мая

Если  самого утра пчелы гудят, то будет гроза.

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