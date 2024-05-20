Продолжительность жизни домашнего кота зависит не только от бытовых условий, но и от генетики.

Неправильное питание может сократить срок жизни вашего кота, а правильное - продлить. Но в любом случае определенные породы котов отличаются в среднем более долгим сроком жизни, чем другие.

Команда патобиологов из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и Тайваньского национального университета Чун Хсин проанализировала почти 8 тысяч случаев задокументированных ветеринарными клиниками смертей домашних кошек, представляющих различные породы. Свои результаты они опубликовали в Journal of Feline Medicine and Surgery.

Исследователи обнаружили, что представители породы бурманская короткошерстная жили дольше всех: средняя ожидаемая продолжительность жизни - 14,42 года. Также среди главных долгожителей оказались бирманская кошка, всевозможные представители смешанных пород, сиамская и персидская кошки. Наименьшую продолжительность жизни имели сфинксы: всего 6,68 года.

Видео дня

Считается, что коты сфинксы живут так мало, потому что они являются слишком чистокровными, что не очень хорошо с точки зрения генетики. В частности у них чаще случаются врожденные дефекты, которые делают их склонными к вторичным заболеваниям.

Также исследователи обнаружили, что представители смешанных пород в среднем живут на 1,5 года дольше, чем чистокровные коты. Кошки также в среднем живут немного чаще котов.

Другие интересные материалы о домашних пушистиках

Как писал УНИАН, некоторые породы собак менее ласковы к своим владельцам, чем другие. Узнайте, какие породы не являются фанатами объятий и могут чувствовать себя счастливыми без чрезмерного внимания со стороны хозяина.

Также мы рассказывали, что китайский зоопарк подвергся сокрушительной критике после того, как попытался выставить в вольере собак, окрашенных под медведей вида большая панда.

Вас также могут заинтересовать новости: