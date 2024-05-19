Завтра в западных регионах также возможны дожди.

В воскресенье, 19 мая, во Львовской и Ивано-Франковской областях выпал град. Соответствующие видео публикуют в сети.

Сообщается, что град видели жители Стрыйского района Львовской области и Богородчанского района Ивано-Франковской области. Можно увидеть, что большие частицы льда "устелили" дороги и дворы.

Накануне Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что в западных областях страны возможны кратковременные дожди и грозы. На завтра синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозы в большинстве западных областей и в северо-восточной части Украины.

Погода в Украине: последние новости

По данным Украинского гидрометеорологического центра, завтра в Украине ожидается теплая погода, однако синоптики предупреждают о переменной облачности и дождях.

Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Карпатах и Крымских горах ночью 5-10°, днем 15-20°. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказывала, что июнь может быть на несколько градусов теплее нормы.

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