ВСУ уничтожили 35 ББМ, 50 артсистем и 14 танков РФ за сутки, - Генштаб (инфографика)

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 1400 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне в Украине выросли до 493 690 человек. Кроме того, уничтожили много военной техники и вооружения:
- танков - 7590 (+14);
- боевых бронированных машин - 14665 (+35);
- артиллерийских систем - 12737 (+50);
- РСЗВ - 1076 (+2);
- средства ПВО - 807 (+4);
- самолетов - 354 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81);
- крылатые ракеты - 2205 (+1);
- корабли /катера - 27 (+1);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 17311 (+60);
- специальная техника - 2079 (+2).
Война в Украине - последние новости
В течение недели Силы обороны ликвидировали около 10 000 российских оккупантов, сообщил в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
За последние сутки аналитики зафиксировали продвижение российских захватнических войск у ряда населенных пунктов.
"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, у Вербового, в Параскиевке, в Нетайлово, у Яснобродовки, Новопокровского, Керамики, Берестового, в Зеленом и у Бугруватки.