ВСУ уничтожили 35 ББМ, 50 артсистем и 14 танков РФ за сутки, - Генштаб (инфографика)

Украинские войска ликвидировали уже 493 690 человек.

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 1400 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне в Украине выросли до 493 690 человек. Кроме того, уничтожили много военной техники и вооружения:

танков - 7590 (+14);

боевых бронированных машин - 14665 (+35);

артиллерийских систем - 12737 (+50);

РСЗВ - 1076 (+2);

средства ПВО - 807 (+4);

самолетов - 354 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81);

крылатые ракеты - 2205 (+1);

корабли /катера - 27 (+1);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17311 (+60);

специальная техника - 2079 (+2).

Война в Украине - последние новости

В течение недели Силы обороны ликвидировали около 10 000 российских оккупантов, сообщил в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Видео дня

За последние сутки аналитики зафиксировали продвижение российских захватнических войск у ряда населенных пунктов.

"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, у Вербового, в Параскиевке, в Нетайлово, у Яснобродовки, Новопокровского, Керамики, Берестового, в Зеленом и у Бугруватки.

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