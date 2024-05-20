ВСУ уничтожают оккупационные силы / фото facebook.com/57InfantryBrigade

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 1400 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне в Украине выросли до 493 690 человек. Кроме того, уничтожили много военной техники и вооружения:

  • танков - 7590 (+14);
  • боевых бронированных машин - 14665 (+35);
  • артиллерийских систем - 12737 (+50);
  • РСЗВ - 1076 (+2);
  • средства ПВО - 807 (+4);
  • самолетов - 354 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81);
  • крылатые ракеты - 2205 (+1);
  • корабли /катера - 27 (+1);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17311 (+60);
  • специальная техника - 2079 (+2).
ВСУ уничтожили 35 ББМ, 50 артсистем и 14 танков РФ за сутки, - Генштаб (инфографика)

Война в Украине - последние новости

В течение недели Силы обороны ликвидировали около 10 000 российских оккупантов, сообщил в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Видео дня

За последние сутки аналитики зафиксировали продвижение российских захватнических войск у ряда населенных пунктов.

"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, у Вербового, в Параскиевке, в Нетайлово, у Яснобродовки, Новопокровского, Керамики, Берестового, в Зеленом и у Бугруватки.

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