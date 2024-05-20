Официального подтверждения от Генштаба нет.

За последние сутки аналитики зафиксировали продвижение российских захватнических войск возле ряда населенных пунктов.

Об этом вечером сообщил DeepState в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтверждал эти данные.

"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Параскиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамики, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки", - говорится в сообщении. Видео дня

Ситуация на фронте: последние новости

Вечером Генштаб сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Украинские бойцы противодействуют попыткам оккупантов продвинуться в глубину территории страны и наносят им потери.

На днях немецкий аналитик Юлиан Рёпке сообщал, что оккупационным войскам РФ удалось захватить поселок Роботино в Запорожской области. Тогда в Силах обороны Юга опровергли это, отметив, что возле населенного пункта идут бои.

Вчера в Харьковской областной военной администрации сообщили, что Украина строит третью линию обороны в области. Глава ОВА Олег Синегубов объяснил недостроенные фортификационные сооружения постоянными обстрелами со стороны России.

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