По его мнению, власти могут задержать любое объявление о его смерти.

Если иранский лидер Ибрагим Раиси погиб, то информацию об этом могут разгласить не сразу, опасаясь непредсказуемых последствий.

Такое мнение высказал экс-министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в эфире Sky News. Он напомнил, что проливной дождь, темнота и густой туман очень мешают поискам. "Это не сулит ничего хорошего, когда нужно так много времени, чтобы получить информацию о том, что произошло", - сказал он.

Эллвуд отметил, что недостаток информации от иранских государственных СМИ, особенно учитывая напряженную политическую ситуацию в стране, подпитывает спекуляции относительно будущих событий.

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"Если бы президент был жив, это было бы подтверждено сразу, но если он умер, то они могут задержать любое объявление, чтобы обеспечить наличие планов на случай непредвиденных обстоятельств", - предполагает он.

Бывший министр напомнил, что Раиси является сторонником "жесткой линии", а большое количество иранской молодежи стремится к переменам. "Могут быть огромные геополитические последствия для Ирана, если президент будет объявлен мертвым", - добавил Эллвуд.

Падение вертолета президента Ирана: что известно

Напомним, что сегодня вертолет, который перевозил президента и главу МИД из Азербайджана, "совершил "жесткую посадку" и исчез. Начались поиски, однако их значительно усложняет непогода.

Уже появлялись сообщения об обнаружении вертолета, однако их опровергли. Впоследствии стало известно, что удалось получить сигнал с вертолета, на место отправились военные и спасатели.

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