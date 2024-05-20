Кто-то удалил историю его сообщений в Facebook.

Правоохранители не исключают, что мужчина, совершивший нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, имел сообщников.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай, пишет Denník. По его словам, полиция работает над этой версией, поскольку его история сообщений в социальной сети Facebook была удалена через два часа после покушения.

"Но удалил ее не он сам и, видимо, не его жена. Есть версия, что преступник состоял в определенной группе людей, которые, возможно, вербовали и поддерживали друг друга для совершения этого преступления", - сказал глава МВД. Видео дня

Министр обороны Роберт Калиняк не исключает, что преступник обсуждал убийство с кем-то из своего окружения. Он считает версию, что тот дейстовал не один, более реалистичной.

Покушение на Фицо: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 мая неизвестный стрелял в премьера Словакии, когда тот находился на выездном заседании правительства. По последним данным, его состояние стабилизировали, но опасность не миновала.

В умышленном убийстве на стадии покушения обвиняют 71-летнего писателя, активиста либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрая Цинтулу. Его арестовали.

Ранее в МВД говорили, что работают над одной версией нападения - политически мотивированный акт. Они считали, что мужчина действовал один.

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