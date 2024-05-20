Праздник 20 мая - Сегодня отмечается Всемирный день пчел, День рождения джинсов, Всемирный день врача-травматолога, Европейский день моря, Всемирный день метрологии, Международный день красных кроссовок, Международный день клинических исследований.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 20 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 20 мая
20 мая - 140-й день года (141-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 225 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
Узнайте, какой праздник 20 мая отмечается в разных государствах, и что можно отметить жителям той или иной страны:
- День цветка, День собак-спасателей, День сбора клубники, День отмены рабства во Флориде - США.
- День памяти, День праведного гнева - Камбоджа.
- День принятия первой Конституции - Куба.
- День Азорских островов - Португалия.
- День Виктории, День продукции из тюленей - Канада.
- День открытия - Каймановы острова.
- День независимости от Британской империи - Саудовская Аравия.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране отмечается День сурдопереводчика и День банковских работников.
Важные события в истории 20 мая
- 325 - формальное открытие Никейского собора.
- 1498 - португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.
- 1801 - начался трёхнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название Апельсиновая война.
- 1851 - выпущены первые в Канаде почтовые марки.
- 1861 - Гражданская война в США: штат Кентукки объявил о нейтралитете, который продлился до 3 сентября,
- 1862 - в США принят Закон о земельных наделах (Гомстед-акт), согласно которому все граждане страны стали наделяться практически бесплатными наделами земли в 65 га.
- 1873 - фирма Levi Strauss & Co. получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклёпками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов.
- 1882 - заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России.
- 1895 - в Нью-Йорке прошёл первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксёрском поединке).
- 1900 - открытие II Олимпийских игр во Франции.
- 1902 - официально провозглашено создание Кубинской республики, в Гаване поднят национальный флаг (вместо флага США).
- 1916 - жители канадского города Берлин (провинция Онтарио) в связи с войной против Германии приняли решение о переименовании своего города в Китченер.
- 1967 - Би-би-си запретила транслировать песню группы The Beatles "A Day in the Life" из-за имеющихся в словах песни намёков на использование наркотиков.
- 1970 - В Лондоне и Ливерпуле прошла премьера фильма The Beatles "Let It Be".
- 2003 - Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и многие другие слова, о которых древние римляне не имели представления.
- 2019 - Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко на посту президента Украины.
Какой сегодня церковный праздник
20 мая праздник по новому стилю - день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси. По старому стилю верующие отмечают Пpaздник чудecнoгo явлeния нa нeбe Кpecтa Гocпoдня в Иepуcaлимe, Пpaздник Жиpoвицкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Пpaздник Любeчcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Нилa Copcкoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Aкaкия.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 20 мая
Приметы 20 мая говорят о категорическом запрете на стрижку волос - вместе с ненужными локонами можно "отрезать" себе здоровье. По той же самой причине нельзя гадать на картах и любым другим способом. Нежелательно высаживать растения - зря потратите время, нужного результата не получите.
Народные приметы о погоде 20 мая:
- дождь сегодня - сентябрь будет теплым;
- сухо и жарко - лето будет засушливым;
- утренний туман - к хорошему урожаю грибов и ягод.
Желательно 20 мая посвятить день благим делам - помогите нуждающимся (все совершенные действия вернутся к вам многократно), встретьтесь с друзьями или родственниками - есть шанс, что они расскажут вам полезную информацию.
В старину 20 мая делали простой обряд на богатство - рано утром нужно было опустить в ведро с водой 3 монетки, оставить до полудня, затем воду вылить, а монеты спрятать, сказав: "Пускай деньги будут течь в дом рекой". Такой ритуал привлечет финансовое благополучие в дом.