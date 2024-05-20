В эту дату отмечается Всемирный день пчел и День рождения джинсов.

Праздник 20 мая - Сегодня отмечается Всемирный день пчел, День рождения джинсов, Всемирный день врача-травматолога, Европейский день моря, Всемирный день метрологии, Международный день красных кроссовок, Международный день клинических исследований.

20 мая - 140-й день года (141-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 225 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

Узнайте, какой праздник 20 мая отмечается в разных государствах, и что можно отметить жителям той или иной страны:

Видео дня

День цветка, День собак-спасателей, День сбора клубники, День отмены рабства во Флориде - США .

. День памяти, День праведного гнева - Камбоджа .

. День принятия первой Конституции - Куба .

. День Азорских островов - Португалия .

. День Виктории, День продукции из тюленей - Канада .

. День открытия - Каймановы острова .

. День независимости от Британской империи - Саудовская Аравия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране отмечается День сурдопереводчика и День банковских работников.

Важные события в истории 20 мая

325 - формальное открытие Никейского собора.

1498 - португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

1801 - начался трёхнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название Апельсиновая война.

1851 - выпущены первые в Канаде почтовые марки.

1861 - Гражданская война в США: штат Кентукки объявил о нейтралитете, который продлился до 3 сентября,

1862 - в США принят Закон о земельных наделах (Гомстед-акт), согласно которому все граждане страны стали наделяться практически бесплатными наделами земли в 65 га.

1873 - фирма Levi Strauss & Co. получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклёпками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов.

1882 - заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России.

1895 - в Нью-Йорке прошёл первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксёрском поединке).

1900 - открытие II Олимпийских игр во Франции.

1902 - официально провозглашено создание Кубинской республики, в Гаване поднят национальный флаг (вместо флага США).

1916 - жители канадского города Берлин (провинция Онтарио) в связи с войной против Германии приняли решение о переименовании своего города в Китченер.

1967 - Би-би-си запретила транслировать песню группы The Beatles "A Day in the Life" из-за имеющихся в словах песни намёков на использование наркотиков.

1970 - В Лондоне и Ливерпуле прошла премьера фильма The Beatles "Let It Be".

2003 - Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и многие другие слова, о которых древние римляне не имели представления.

2019 - Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко на посту президента Украины.

Какой сегодня церковный праздник

20 мая праздник по новому стилю - день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси. По старому стилю верующие отмечают Пpaздник чудecнoгo явлeния нa нeбe Кpecтa Гocпoдня в Иepуcaлимe, Пpaздник Жиpoвицкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Пpaздник Любeчcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Нилa Copcкoгo и Дeнь пaмяти cвя­тo­гo му­чe­ни­кa Aкa­кия.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 20 мая

Приметы 20 мая говорят о категорическом запрете на стрижку волос - вместе с ненужными локонами можно "отрезать" себе здоровье. По той же самой причине нельзя гадать на картах и любым другим способом. Нежелательно высаживать растения - зря потратите время, нужного результата не получите.

Народные приметы о погоде 20 мая:

дождь сегодня - сентябрь будет теплым;

сухо и жарко - лето будет засушливым;

утренний туман - к хорошему урожаю грибов и ягод.

Желательно 20 мая посвятить день благим делам - помогите нуждающимся (все совершенные действия вернутся к вам многократно), встретьтесь с друзьями или родственниками - есть шанс, что они расскажут вам полезную информацию.

В старину 20 мая делали простой обряд на богатство - рано утром нужно было опустить в ведро с водой 3 монетки, оставить до полудня, затем воду вылить, а монеты спрятать, сказав: "Пускай деньги будут течь в дом рекой". Такой ритуал привлечет финансовое благополучие в дом.

Вас также могут заинтересовать новости: