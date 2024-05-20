Для получения штрихкода военнообязанным нужно пройти ВВК, узнали журналисты.

Продолжается мобилизация в Украине. Теперь в нашей стране введен вин-код - это штрихкод, индивидуальный номер, который присваивают военнообязанным в реестре "Оберіг". При считывании такого штрихкода отображается информация о военнообязанном.

Такой код нужен для того, чтобы военнообязанный, в частности, смог выехать с украинской территории, если имеет на это право. Для получения вин-кода нужно приехать в свой территориальный центр комплектования и соцподдержки и пройти военно-врачебную комиссию, говорится в материале "Суспільне Суми". Потом, по словам военнослужащей сумского ТЦК Натальи, военнообязанного должны поставить на учет в базу "Оберіг" - туда вводят его личные данные.

Собеседница добавила, что после заполнения всех полей формируется вин-код, и его можно распечатывать. Этот штрихкод означает, что военнообязанное лицо обновило данные в ТЦК и СП. Этот штрихкод вклеивают в военно-учетный документ, например, в военный билет.

Видео дня

"Если все хорошо, и база "Оберіг" нас не подводит, то на одного человека тратится где-то 15 минут времени", - рассказала Наталья.

В центре внимания мобилизация - Украина должна это знать

В нашем государстве 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизационных мероприятиях. Теперь все военнообязанные (мужчины и женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет), резервисты и призывники должны обновить свои персональные данные - это можно сделать в ТЦК, центрах предоставления административных услуг или через приложение "Резерв+", которое предоставляет возможность оперативно обновить данные, поскольку имеет доступ к информации в реестре "Оберіг". Если человека признали непригодным к военной службе, то обновлять данные ему не нужно.

Согласно новому закону, теперь каждый военнообязанный должен носить с собой военно-учетный документ - военнообязанные и резервисты должны иметь военный билет, а призывники - удостоверение о приписке к призывному участку.

Вас также могут заинтересовать новости: