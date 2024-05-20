Ухудшение погоды ожидается и по территории Львовской области.

Сегодня, 20 мая, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 20 мая днем гроза, град", - говорится в сообщении.

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Также, по данным синоптиков, непогода ожидается и по территории Львовской области: грозы и град местами. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 20 мая

"20 мая погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления", - говорят синоптики.

Из-за этого ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град.

Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура по области, +21°...+26°, во Львове воздух прогреется до +23°...+25°.

Непогода на западе Украины - подробности

19 мая запад Украины накрыло мощным градом. В частности, осадки наблюдались во Львовской и Ивано-Франковской областях. Кое-где града было настолько много, что большие частицы льда покрыли дороги и дворы.

На сегодня синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозы в большинстве западных областей и в северо-восточной части Украины.

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