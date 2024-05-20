Особое влияние на выбор имени для ребенка в последние годы оказывают поп-культура и соцсети.

В списке самых популярных детских имен в США пополнение. Согласно недавно опубликованным данным Управления социального обеспечения, впервые вошел в десятку лучших имен мальчиков Матео, став шестым по популярности в 2023 году и опередив Бенджамина в списке, пишет CNN.

"Матео совершил огромный прыжок. Это просто безумие", - отметил главный редактор сайта, посвященного именам детей Nameberry говорит Софи Ким.

По его словам, возглавляющие список имена обычно не быстро меняются. Например, Лиам и Оливия возглавляют рейтинги имен мальчиков и девочек пятый год подряд. И Матео - единственное новое имя, достигшее самого высокого уровня.

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Сообщается, что в прошлом году более 11 000 младенцев в США получили имя Матео, что является самым высоким показателем за всю историю. По словам Кима, это имя, означающее "дар Божий", вошло в число 1000 лучших в 1995 году. Два десятилетия спустя оно вошло в сотню лучших. А в последние годы его популярность росла еще быстрее.

Отмечается, что растущая популярность этого имени, вероятно, связана с ростом латиноамериканского населения в США. Но Матео также обладает межкультурной привлекательностью, как и все имена, которые достигают верхнего уровня списка.

Появление Матео в первой десятке стало не единственным сюрпризом в последних рейтингах. Указывается, что особое влияние на выбор имени для ребенка в последние годы оказывают поп-культура и соцсети. Именно так в списке появились такие имена для девочек, как Каэли и Алицель.

Напомним, ранее были определены топ-20 самых "мелодичных" имен.

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