Украина продолжает наносить удары по российским объектам в оккупированном Крыму.

Удары ВСУ лишают россиян решающей территории для войны против Украины и делают временно оккупированный Крым неподъемным для российских сил.

Так прокомментировал сообщения о новых ударах по Крыму бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Россиянам негде спрятать свои штабы, самолеты, объекты военно-морского флота на этом полуострове размером с Массачусетс", - отметил Ходжес. Видео дня

Удары ВСУ по Крыму

Украина продолжает наносить удары по российским объектам в оккупированном Крыму. Украинские военные сообщили об уничтожении российского тральщика в ночь на 19 мая. "Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец", - сообщили Военно-морские силы. Как добавил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, российский тральщик "Ковровец" участвовал в минировании экономической зоны Украины, тем самым блокируя гражданское судоходство.

При этом британская разведка отметила, что РФ будет вынуждена разбросать свои авиационные активы, чтобы не потерять еще больше самолетов, а также увеличить дистанцию перелетов, что потребует больше ремонта.

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