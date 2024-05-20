Чернослив может не только улучшать пищеварение.

Хорошо известно, что чернослив может улучшать пищеварение. Но сушеные сливы могут иметь еще одну пользу: укрепление костей. Об этом сообщает Health со ссылкой на исследование, результаты которого обнародовал The Journal of Nutrition.

По данным ученых, употребление лишь горсти чернослива ежедневно может уменьшить симптомы воспаления, связанные с потерей костной массы у женщин во время постменопаузы.

Авторы утверждают, что чернослив может быть естественной альтернативой для предотвращения остеопороза - состояния, которое вызывает легкие поломки слабых костей.

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Как чернослив влияет на здоровье костей

Для исследования ученые привлекли 183 женщины в возрасте от 55 до 75 лет. Они поручили одним потреблять 50 граммов - примерно пять-шесть штук чернослива - ежедневно, а другим - есть вдвое больше. Третья группа вообще не употребляла чернослив.

Команда собрала образцы крови в начале исследования и через 12 месяцев. Чтобы оценить, как потребление чернослива могло повлиять на здоровье костей, исследователи проанализировали уровни провоспалительных цитокинов участников. Наличие белков сигнализирует о воспалении в организме.

"Хроническое воспаление лежит в основе многих хронических заболеваний, в том числе остеопороза", - сказала автор исследования Конни Роджерс, доктор философии, заведующая кафедрой наук о питании Университета Джорджии.

По ее словам, по сравнению с людьми, которые не ели чернослива, у женщин, которые потребляли 50 или 100 граммов чернослива ежедневно, уровень провоспалительных цитокинов снизился через год. Это указывает на то, что женщины, которые ели чернослив, вероятно, также улучшили здоровье своих костей.

По словам Лесли Бончи, представителя Калифорнийского совета по черносливу, этот сухофрукт содержит много питательных веществ, которые могут объяснить его возможное влияние на костную ткань.

"Витамин К в черносливе помогает транспортировать кальций к костям. Калий и магний способствуют укреплению костной ткани, бор помогает предотвратить потерю кальция и деминерализацию костей, а растительные питательные вещества помогают предотвратить окислительное повреждение костных клеток", - сказала диетолог.

Как еще потребление чернослива может повлиять на здоровье

Люди издавна обращались к черносливу как к природному средству от запоров. С другой стороны, известно, что чернослив вызывает боль в животе или диарею у некоторых людей, хотя Бончи говорит, что желудочно-кишечные проблемы не были проблемой для участников исследования потери костной массы.

Другие исследования показали, что употребление большего количества чернослива может улучшить показатели здоровья сердца. Исследование, представленное на ежегодной встрече Американского общества диетологов в 2023 году, например, связало длительное потребление чернослива среди мужчин с лучшим уровнем "хорошего" холестерина.

Как включить больше чернослива в свой рацион

Чернослив сладкий и небольшой, поэтому идеально подходит для перекуса. Но он также может добавить сладости другим блюдам.

пюрируйте чернослив и используйте его как замену жира и сахара в выпечке;

используйте чернослив для естественного подслащивания салатных заправок, маринадов, соуса барбекю или терияки;

посыпьте кусочками чернослива салаты или овощные блюда, такие как жареная брокколи или брюссельская капуста;

используйте чернослив в утренней овсянке, йогурте, хлопьях или смузи;

смешайте их с орехами, семечками и черным шоколадом, чтобы получить идеальную смесь;

добавьте их в домашние энергетические закуски или гранолу.

Если вас беспокоит эффект чернослива на пищеварение, Бончи рекомендует начать с двух черносливов в день.

"Тогда вы можете постепенно увеличивать количество, когда ваш организм приспособится", - сказала она.

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