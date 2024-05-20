Осадков в столице 20 мая не будет.

Начало недели в Киеве будет сухим, теплым и богатым на солнце. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +19°, а днем температура повысится до практически летних +25°. Осадков не будет, так как ожидается практически безоблачный день.

Ветер будет дуть с юга, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 20 мая - прогноз по Украине на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, ливень.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°, дождь.

В Тернополе 20 мая ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +10°...+25°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.

В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +22°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+21°.

В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.

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