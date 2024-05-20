Турецкий БПЛА нашел место падения вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси.
Как пишет иранское агентство IRNA, поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на холод и дождь. К поискам привлекали иранскую армию.
Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщило, что вертолет полностью выгорел. Вероятно, все пассажиры, которые были на борту погибли.
"Мы видим обломки, и ситуация выглядит не очень хорошо. С момента обнаружения места падения среди пассажиров вертолета не было обнаружено никаких признаков жизни",- сказал глава Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд государственному телевидению.
Иранские СМИ отметили, что вертолет, похоже, упал на горную вершину, но официальных сведений о причинах аварии пока нет.
Впоследствии агентство Mehr также заявило о гибели пассажиров вертолета.
"Пассажиры вертолета, в том числе Эбрагим Раиси, Хосейн Амир-Абдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, вместе с несколькими другими людьми", - говорится в сообщении.
Крушение вертолета Раиси: что известно
Как сообщал УНИАН, 19 мая вертолет с президентом Ирана "совершил "жесткую посадку", возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в церемонии открытия плотины.
На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и имам аятолла Али Хашим из провинции Тебриз.
Причиной аварии считается непогода. Историк Араш Азизи заявил, что Раиси уже мертв, но власти не сообщают об этом, опасаясь непредвиденных последствий.