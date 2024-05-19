Приготовление кофе в этих странах имеет свои особые обычаи.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, а многие культуры имеют свой собственный взгляд на него. В Италии крепкий эспрессо имеет преимущество над заварным кофе, тогда как во Вьетнаме соленый кофе стал современным трендом. В то же время греческий и турецкий народы разработали собственные способы приготовления кофе, которые бодрят, пишет Chowhound.

На первый взгляд, турецкий и греческий кофе могут показаться очень похожими, ведь во время его приготовления в обеих странах используют высокую металлическую чашку для заваривания с ручкой. На турецком языке такая чашка называется - цезве, а на греческом - брики. В ней нужно заваривать мелкую кофейную гущу до образования пенистой смеси.

Также в эту смесь могут добавлять сахар, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы кофе был сладким. Поэтому можно подумать, что греческий и турецкий кофе одинаковы в приготовлении, однако есть несколько незначительных, но важных отличий, которые отличают эти стили кофе друг от друга. Во-первых, их зерна имеют разную текстуру, ведь в греческом кофе помол зерен мельче, чем в турецком.

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Благодаря этому отличию меняется вкус каждого из напитка, причем более мелкий помол обычно дает более сильный аромат по сравнению с грубым. Стоит отметить, что разница незначительна, ведь для приготовления турецкого кофе тоже используют мелкий помол.

"Вы также можете увидеть небольшие различия в способах приготовления турецкого и греческого кофе. Хотя оба вида кофе смешиваются и нагреваются на медленном огне в соответствующих металлических сосудах, при приготовлении греческого кофе основное внимание уделяется образованию слоя кофейной пены или пенки, когда он подается в демитасе (маленькая чашка, которая предназначена для эспрессо - УНИАН)", - говорится в материале.

Несмотря на то, что эта пена образуется как в турецком, так и в греческом кофе, вторая ограничивает количество пены в конечном результате, в то время, как в греческом кофе она играет большую роль.

В издании подчеркнули, что каждый из этих кофе известен тем, что на определенном этапе приготовления в него добавляют сахар, чтобы убрать горький привкус крепкого аромата и просто сделать его более приятным.

"Но турецкий кофе также известен тем, что в него добавляют специи, которые придают кофе особый вкус, тогда как греческий кофе, как правило, не содержит специй. Молотый кардамон и корица являются обычными добавками к турецкому кофе, которые придают ароматный, теплый оттенок напитку, и без того наполненному смелыми выражениями вкуса", - отметили в публикации.

Также эти виды кофе имеют местные традиции, поэтому во время употребления этого напитка сформировались определенные ритуалы.

"Обе культуры используют кофе как возможность пообщаться с семьей и друзьями, отдохнуть в хорошей компании и перекусить чем-то сладеньким. Кофейные традиции насчитывают сотни лет, а современный греческий и турецкий кофе - это современные носители ритуального факела. Попробовав их на себе, возможно, они станут регулярным ритуалом и для вас", - посоветовали в Chowhound.

Последние интересности о кофе

Ранее стало известно, что произойдет с вашим телом, если вы будете пить кофе без кофеина. Зарегистрированный врач-диетолог Алексис Ньюман рассказала, что кофе без кофеина имеет так же много преимуществ для здоровья, как и обычный кофе.

"Кофе без кофеина содержит полифенолы, которые являются антиоксидантами. Эти антиоксиданты могут помочь уменьшить воспаление и стресс в организме", - подчеркнула она.

Также эксперты рассказали, сколько раз в день можно пить кофе. По данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, безопасно употреблять около 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно четыре-пять чашек кофе. Однако если выпить много этого напитка, то вас может беспокоить бессонница, дрожь, тревога, учащенное сердцебиение и другие симптомы.

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