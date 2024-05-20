Турция передала дроны Bayraktar Akinji.

С момента крушения вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, прошло 12 часов. Температура в районе поисков достигла 0.

Как пишет Tasnim News Agency, количество поисковых групп возросло, это позволило расширить операцию на несколько различных направлений. Для того, чтобы поисковые работы не прерывались, в регион направили новые силы из отдельных провинций Восточного Азербайджана.

"Сейчас мороз достиг 0 и создал дополнительное давление на спасателей, но поисковую операцию не остановили, она продолжается с большей интенсивностью", - говорится в сообщении.

Также журналисты пишут, что Турция направила на место аварии свои дроны Bayraktar Akinji, они должны помочь в поисково-спасательных работах.

Что известно о падении вертолета:

Вчера днем появились сообщения о "жесткой посадке" вертолета, который перевозил иранского лидера из Азербайджана. Это произошло в горной местности.

Несколько раз в сети сообщали, что вертолет удалось отыскать, однако власти все опровергли. Согласно официальным данным, они получили сигнал с мобильного телефона человека, который находится на борту, однако отыскать место аварии мешает туман.

Между тем американский журнал The Atlantic пишет, что Раиси уже мертв, однако это скрывают из-за страха, что это приведет к хаосу.

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