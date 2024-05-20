Информацию скрывают, поскольку эта новость может привести к хаосу в стране.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб, сейчас власти думают, как сообщить об этом людям.

Об этом пишет старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азизи в статье для The Atlantic. По его словам, эту информацию ему сообщил приближенный к президенту источник в Тегеране.

"Смерть Раиси подтверждена, власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог самостоятельно подтвердить это", - написал он. Видео дня

По словам Азизи, после смерти Раиси различные политические группировки начнут демонстрировать свою силу. В то же время часть людей уже устраивала фейерверки в Тегеране, празднуя потенциальную смерть президента.

"Большинство иранцев почти не чувствуют себя представленными ни одной фракцией Исламской Республики, и некоторые из них могут воспользоваться моментом политического кризиса, чтобы снова разжечь уличные протесты, которые неоднократно осаждали режим в прошлом", - добавил историк.

Что известно о падении вертолета:

Днем иранские СМИ сообщили, что Ми-171, который перевозил президента Ирана Раиси, потерпел крушение. Два других вертолета, которые ехали в составе колонны, вернулись к месту назначения.

Министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди заявил, что причиной аварии стала плохая погода и туман. Согласно официальным сообщениям, поиски все еще продолжаются.

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