Турецкий беспилотный летательный аппарат Akinci обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.
Соответствующее видео публикует агентство Anadolu. Министерство национальной обороны Турции выделило для участия в поисковых работах дрон Akinci и вертолет типа Cougar с функцией ночного видения. Беспилотник передал координаты иранским властям.
Поисково-спасательные работы продолжаются, но они осложнены неблагоприятными погодными условиями.
Крушение вертолета Раиси: что известно
Как сообщал УНИАН, 19 мая вертолет с президентом Ирана "совершил "жесткую посадку", возвращаясь из Азербайджана, где он принимал участие в церемонии открытия плотины.
На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и имам аятолла Али Хашим из провинции Тебриз.
Главной причиной крушения назвали непогоду. СМИ несколько раз писали, что вертолет обнаружили, однако эти заявления опровергали. Также сообщалось, что один член экипажа и пассажир смогли выйти на связь.
Историк Араш Азизи заявил, что Раиси уже мертв, но власти не сообщают об этом из страха непредвиденных последствий.