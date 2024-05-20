Поиски осложнял густой туман.

Турецкий беспилотный летательный аппарат Akinci обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

Соответствующее видео публикует агентство Anadolu. Министерство национальной обороны Турции выделило для участия в поисковых работах дрон Akinci и вертолет типа Cougar с функцией ночного видения. Беспилотник передал координаты иранским властям.

Поисково-спасательные работы продолжаются, но они осложнены неблагоприятными погодными условиями.

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Крушение вертолета Раиси: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 мая вертолет с президентом Ирана "совершил "жесткую посадку", возвращаясь из Азербайджана, где он принимал участие в церемонии открытия плотины.

На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и имам аятолла Али Хашим из провинции Тебриз.

Главной причиной крушения назвали непогоду. СМИ несколько раз писали, что вертолет обнаружили, однако эти заявления опровергали. Также сообщалось, что один член экипажа и пассажир смогли выйти на связь.

Историк Араш Азизи заявил, что Раиси уже мертв, но власти не сообщают об этом из страха непредвиденных последствий.

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