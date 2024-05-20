ATACMS могут представлять серьезную опасность для Крымского моста.

В воскресенье, 19 мая, ВСУ потопили еще один военный корабль Черноморского флота РФ - тральщик "Ковровец". Всего за 27 месяцев полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила более десятка довоенных российских кораблей.

Как пишет Forbes, "Ковровец" потопили с помощью пары американских ракет ATACMS. Этот боеприпас разработан для атак на суше и его использование в качестве противокорабельного оружия довольно нетипично.

Связано это с тем, что точность попадания ATACMS с инерционным наведением, согласно большинству источников, - около 9 метров от цели. Когда речь идет о корабле, этого недостаточно.

Видео дня

В то же время модели ATACMS М39 на 160 км и М-39А1 на 300 км разбрасывают сотни суббоеприпасов размером с гранату, что возмещает недостаток точности. Они способны повредить верхнюю часть корабля, но вряд ли потопят судно, поскольку для этого нужно пробить корпус.

Однако, если для потопления "Ковровца" использовалась система ATACMS, это могло бы означать, что есть версия ракеты M48 на 270 км или M57 ATACMS на 300 с 200-килограммовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACMS с суббоеприпасами.

Из этого следует, что M48 и M57 более точны, чем предполагали многие наблюдатели, а последствия значительны. Суда Черноморского флота, которые остались в Севастополе, находятся в пределах досягаемости М39А1, М48 и М57.

"Если ATACMS уничтожает российские военные корабли в Севастополе, трудно представить, что эта база может принести много пользы россиянам", - добавил Филипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете.

При этом С-400, на которые в Крыму охотились ВСУ, не смогли перехватить ATACMS. По мнению военного консультанта Нуну Феликса, у россиян нет возможностей противостоять этим ракетам.

Не менее тревожно для захватчиков и то, что ATACMS могут представлять серьезную опасность для Крымского моста. Точность, которая позволила М48 или М57 поразить корабль, поможет поразить мост, пояснил Фабиан Хоффманн, исследователь Ядерного проекта Осло в Норвегии.

Также есть еще одна логистическая линия - железная дорога через оккупированный РФ юг Украины. Если Украина сможет перекрыть ее и снести Керченский мост, она сможет отрезать российские войска в Крыму. Тогда полуостров окажется в невыгодной позиции.

Уничтожение тральщика "Ковровец"

Как сообщал УНИАН, 19 мая Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины поразили российский тральщик "Ковровец".

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что ВСУ могли уничтожить вражеский тральщик "Ковровец" в оккупированном Крыму ракетами "Нептун" или ATACMS.

Вас также могут заинтересовать новости: