Об опасности предупредили в ОВА.

Над территорией Украины фиксируют российские беспилотные летательные аппараты, из-за этого на карте "покраснели" несколько областей.

Из-за угрозы со стороны РФ тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. О движении дронов информирует Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

Около 02:00 они сообщили о беспилотниках в западной части Черного моря, движущихся в направлении Затоки. Также в акватории фиксируют БПЛА, которые держат курс на Николаевщину.

Видео дня

Дроны, которые видели в Винницкой области, заходили в Хмельницкую область. Они летят западным курсом, отмечают военные.

Обновлено в 03:25: Российские беспилотники вошли в воздушное пространство Львовской области. Они двигаются в направлении Ходорова, Нового Роздола и Николаева, сообщает ОВА.

Обновлено в 03:20: Группа ударных дронов из Сумщины двигается в направлении Полтавщины.

Обновлено в 03:10: Во Львовской ОВА предупредили о движении дронов в направлении области.

Обновлено в 02:55: По данным Воздушных сил, дроны на юге Николаевщины движутся северо-западным курсом, на севере Одесской области - в направлении Винницкой области, северо-западным курсом. Также дроны фиксируют на Тернопольщине, курс западный.

Российские атаки: последние новости

Напомним, что сегодня ночью в Харькове слышали взрыв. В течение дня начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщал о пусках КАБов оккупантами.

Прошлой ночью россияне запустили по Украине 37 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136". Украинская противовоздушная оборона сбила все в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

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