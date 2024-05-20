В отношении трех оборонных компаний и их руководителей ввели ряд ограничений.

Китай наложил санкции на три американские оборонные компании. Причиной стала продажа оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента.

Как сообщает Reuters, теперь General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес в Китае.

Кроме того, руководителям всех трех компаний запрещен въезд в Китай, их разрешения на работу будут аннулированы, а также их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены. Соответствующие ограничения объявило министерство торговли КНР.

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Отмечается, что Лай Цинде принял присягу как президент Тайваня, ознаменовав начало исторического третьего срока подряд. Он представитель правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Эта политическая сила отстаивает демократию вопреки годам растущих угроз со стороны авторитарного Китая.

Отношения США и Китая

Как сообщал УНИАН, это уже не первый такой случай. В начале года под удар попали сразу пять оборонных компаний США:

BAE Systems Land and Armament - производство боевых машин и боеприпасов различных типов;

Alliant Techsystems Operation - производство аэродинамических и аэрокосмических машин и комплектующих к ним;

AeroVironment - производство беспилотных летательных аппаратов;

ViaSat - предоставление высокоскоростных спутниковых услуг и создание защищенных сетевых систем, в частности для военных нужд;

Data Link - поставка систем обработки и распределения информации для военных нужд.

Более того, в китайско-тайваньском противостоянии США поддерживают именно последних. Штаты заявили, что вступят в боевые действия против Китая, если Пекин попытается силой захватить Тайвань.

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