"Самая печальная неделя": американцев предупредили о резком росте числа смертей от коронавируса

Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7-9 дней.

Руководители американских органов здравоохранения заявили в воскресенье, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач США Джером Адамс в эфире телекомпании Fox News, передает Голос Америки.

"Это будет самая тяжелая и печальная неделя в жизни большинства американцев", - сказал Адамс.

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"Это будет наш Перл-Харбор, наше 11 сентября, только на этот раз события не будут локализованы. Это будет происходить по всей стране", - добавил он.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая на канале CBS, прямо заявил: "Это будет плохая неделя. Для некоторых она станет шоком".

В США от коронавируса уже умерло более 9100 человек. Официальные лица прогнозируют, что общее число умерших в результате эпидемии может составить 100-240 тысяч. Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7-9 дней.

"Я бы не сказал, что мы держим ситуацию под контролем. Мы изо всех сил пытаемся взять ее под контроль", - сказал Фаучи.

При этом Фаучи выразил надежду на то, что в ближайшие 8-9 дней рост подтвержденных случаев коронавируса остановится, после чего начнется спад.

По его словам, после расширения тестирования в США и с учетом соблюдения требований властей, чтобы жители оставались дома, ситуация "гораздо лучше", чем была раньше.

Президент Дональд Трамп, однако, отказался издать общенациональный указ, предписывающий всем жителям страны оставаться дома, оставив это на усмотрение губернаторов штатов.

Фаучи заявил, что жители девяти штатов, где такое требование не введено, "подвергают себя риску", не самоизолируясь.

"Вирусу все равно, живет ли человек в маленьком городке или большом городе", - сказал он.

Адамс обратился к губернаторам этих девяти штатов: "Если вы не можете дать нам месяц, дайте столько, сколько можете. Дайте нам неделю [карантина]".

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Адамс заявил, что он хочет, чтобы общественность знала, что они вместе с федеральным правительством и властями штатов «могут изменить траекторию эпидемии» через изоляцию и поддержание физической дистанции по меньшей мере в два метра друг от друга.

Трамп часто говорит, что применение антималярийных препаратов для лечения коронавируса может "коренным образом изменить ситуацию", хотя научных подтверждений эффективности этих лекарств нет.

Адамс поддержал Трампа в том, что касается использования неподтвержденного препарата гидроксихлорохин, отметив, что есть "несколько историй" о том, что он помогает пациентам с коронавирусом.

По словам Фаучи, данные по гидроксихлорохину "в лучшем случае наводят на размышления". "С точки зрения науки, его эффективность не доказана", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в штате Нью-Йорк от коронавируса по состоянию на 3 апреля умерло 2 935 пациентов. Количество жертв превысило те, которые были во время теракта и обрушения башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.