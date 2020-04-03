Коренные жители Малайзии убежали в лес, чтобы пережить пандемию Covid-19

Оранг асли – коренные жители – являются одними из самых бедных и наиболее уязвимых в Малайзии.

Половина коренных жителей в Малайзии убежала в лес, предварительно заблокировав вход до поселка дровами. Таким образом люди спасались от наступления пандемии в стране, которая забрала жизнь одного из них.

Об этом сообщает Reuters.

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«Мы возвращаемся в лес, чтобы изолироваться и найти пищу для себя. Мы знаем, как добывать пищу в лесах, и есть некоторые растения, которые мы там можем посадить», – сказал по телефону для журналистов сельский житель и член сообщества оранг асли.

Оранг асли – коренные жители – являются одними из самых бедных и наиболее уязвимых в Малайзии, где зарегистрировали наибольшее количество инфекций в Юго-Восточной Азии.

Первого инфицированного в оранг асли обнаружили на прошлой неделе – трехлетнего мальчика, который проживает в соседнем селе, популярного среди туристов места.

Оранг асли являются потомками древнейших людей полуострова; сообщество насчитывает более 200 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 014 673 человек.