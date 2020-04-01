Разведка США обвинила Китай в сокрытии масштабов коронавируса - СМИ

Публичная отчетность Китая по страховым случаям и смертям намеренно неполная, считают в разведке США.

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американской разведки, передает УП.

Читайте такжеNewsweek: Китай мог скрыть тысячи смертей вот COVID-19, данные крематориев это разоблачают

Известно, что доклад про коронавирус в Китае был передан в Белый дом на прошлой неделе.

Чиновники попросили не называть их имена, потому что отчет является секретным, и они отказались детализировать его содержание. Но главное, по их словам, публичная отчетность Китая по случаям и смертям намеренно неполная. Два официальных лица заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными.

В Bloomberg напоминают, что по данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 тыс. инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время, как в США выявлено 189 тыс. случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 905 279 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте также: