В Италии объяснили высокие показатели смертности от COVID-19

Причины многочисленных смертей от коронавируса назвал Минздрав страны.

Высокая смертность в Италии среди жителей пожилого возраста от коронавируса COVID-19 объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре-январе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет итальянского Минздрава.

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Отмечается, что на основании данных мониторинга был сделан вывод, что средний показатель смертности от гриппа зимой 2016-2017 годов он был выше обычного, тогда как в этом году, наоборот - ниже.

Согласно подсчетам специалистов, в северных районах Италии смертность от гриппа в ноябре-январе была ниже средней на 6%, а в центральных и южных - на 3%. В докладе Минздрава Италии указывается, что сезон гриппа был менее смертоносным из-за умеренных температур.

Как следствие, говорится в отчете итальянского Минздрава, люди пожилого возраста, которые входят в группу риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.