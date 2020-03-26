Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 26 марта
В мире бушует эпидемия коронавируса COVID-19, в Украине и других странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на утро 26 марта во всем мире зафиксировано 471 783 случая заражения, 21 306 случаев оказались летальными. В то же время 114 858 инфицированных выздоровели. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - здесь от коронавируса погибло 7 503 человека.
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Коронавирус в Украине
В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.
Коронавирус в мире Украине: что важно знать 26 марта 2020
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На Сумщине умерла женщина, у которой экспресс-тест подтвердил коронавирус
Жительница Конотопского района Сумской области, у которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, скончалась в больнице.
Больных коронавирусом принудительно будут отправлять в больницы в случае отказа от госпитализации
Правительство приняло постановление, согласно которому по решению санитарного врача полиция должна обеспечивать принудительную госпитализацию инфицированного коронавирусом человека.
В Украине не будут запрещать оптовую торговлю продуктами питания
Кабинет министров не будет на время карантина запрещать оптовую торговлю продуктами питания, ветеринарную деятельность, а также другие виды деятельности, которые важны для обеспечения продовольственной безопасности.
Украинцам на время карантина увеличили соцнормативы пользования комуслугами
Кабинет министров на период действия карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.
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