В Нидерландах от коронавируса умерли 356 человек
В Королевстве Нидерланды от пандемии коронавируса умерли 356 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.
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В частности, на сегодня количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 852 – до 6 тыс. 412 человек.
Количество смертей выросло на 80 человек, до 356.
В то же время представители власти в области здравоохранения отмечают, что тенденция распространения вируса в стране замедляется.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировано 423 тыс. 121 человека, инфицированного коронавирусной инфекцией.
В Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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