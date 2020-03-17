Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Португалии

Жертвой COVID-19 стал 80-летний мужчина, который был госпитализирован в Лиссабоне.

Первый летальный случай в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в Португалии.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что жертвой коронавируса стал 80-летний мужчина, который был госпитализирован в столице страны Лиссабоне.

"Мы знаем, что уровень смертности от этой болезни превышает 2% для всех, и поэтому в ближайшие дни и недели у нас будет больше смертей. Это часть естественной истории этого заболевания", - отметила министр здравоохранения Марта Темидо.

В МВД Португалии тем временем заявили, что все воздушное и железнодорожное движение пассажиров с Испанией будет приостановлено до 15 апреля. Ограничение на поездки будет мешать туризму, но не повлияет на свободное движение товаров и будет защищать права работников.

На сегодняшний день Португалия сообщила о 331 случае коронавируса. Чтобы сдерживать распространение коронавируса, правительство страны в пятницу объявило "состояние тревоги" до 9 апреля.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.