За сутки в мире зафиксировано почти 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего от болезни пострадали Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

По состоянию на утро 8 марта в мире зафиксировано почти 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, всего насчитывается 106 165 больных. Жертвами болезни стали 3594 человека.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса. В то же время, 59 942 человека выздоровели.

Подавляющее большинство случаев зафиксировано в Китае (80695). В Южной Корее заболели 7134 человека, в Италии – 5883 человека, в Иране – 5823 человека. 949 человек – во Франции, 800 – в Германии.

В Украине пока зафиксирован 1 лабораторно подтвержденный случай болезни.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в мире насчитывалось уже 102 188 инфицированных коронавирусом COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».