Возросло число жертв коронавируса в Китае
09:22, 02 марта 2020Зарубежные новости
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Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч.
Иллюстрация REUTERS
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 912, увеличившись за сутки на 42 человека.
При этом более 44 тысяч человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
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Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч.
Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
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