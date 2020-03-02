Возросло число жертв коронавируса в Китае

Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч.

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 912, увеличившись за сутки на 42 человека.

При этом более 44 тысяч человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".