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Возросло число жертв коронавируса в Китае

09:22, 02 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

При этом более 44 тысяч человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч. 

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

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