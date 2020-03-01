В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение после первой смерти от коронавируса

В штате сейчас более 50 человек находится в лечебном учреждении с подозрением на коронавірусну инфекцию.

В США на территории штата Вашингтон после того, как там от COVID-19 умер человек, введено чрезвычайное положение.

Его объявил губернатор региона Джей Инсли, сообщает ТСН со ссылкой на The Washington Post.

Губернатор Джей Инсли поручил государственным органам использовать "все необходимые ресурсы" и приложить максимум усилий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Чрезвычайное положение, как пишет газета, также позволяет привлекать, в случае необходимости, Вашингтонскую национальную гвардию.

"Мы будет продолжать работать до того дня, пока никто не умрет от этого вируса", - пообещал губернатор.

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Газета также пишет, что в штате сейчас более 50 человек находится в лечебном учреждении с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их проверяют медики. Кроме того, представители здравоохранения сообщили о двух случаях заражения вирусом COVID-19. Одна из больных - 40-летняя женщина, которая находится в удовлетворительном состоянии в больнице, а другая - женщина старше 70 лет. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Никто из них, как отмечается, не ездил за границу.

Также на пресс-конференции представители здравоохранения сообщили, что первой жертвой COVID-19 в Вашингтоне стал мужчина в возрасте 50 лет. По предварительной информации, у него не было недавних поездок туда, где зафиксирована вспышка коронавируса, или контактов с инфицированными.

Напомним, ранее человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19. Это - первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах.