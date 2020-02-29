В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19.

Читайте такжеВ Иране из-за слухов о больных коронавирусом подожгли больницу

Это - первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей. Позже состоится пресс-конференция, передает kommersant.

Представители органов здравоохранения в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон обеспокоены распространением коронавируса на Западном побережье после подтверждения того, что три пациента были инфицированы неизвестным способом.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тыс. человек. Умерло более 2,9 тыс. Случаи заболевания зафиксированы в 58 странах мира.

Ранее президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию по коронавирусу. Он заверил соотечественников в том, что угроза мала, страна к обороне от болезни готова.