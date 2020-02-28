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В Японии от коронавируса умер еще один пассажир лайнера Diamond Princess - СМИ

17:00, 28 февраля 2020
Зарубежные новости
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Круизный лайнер Diamond Princess / REUTERS

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Министерство здравоохранения Японии подтвердило первую смерть гражданина Великобритании от коронавируса.

Всего умерли шесть человек с этого лайнера.

Представитель компании Princess Cruises, от которой курсирует лайнер Diamond Princess, от имени компании выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер Diamond Princess стал на двухнедельный карантин. Врачи обследовали пассажиров и членов экипажа.

На борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран, в том числе 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

25 февраля в МИД Украины сообщили, что подавляющее большинство граждан Украины, которые работают в составе экипажа Diamond Princess, не желают возвращаться домой.

По состоянию на 27 февраля четверо граждан Украины с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио.

Сегодня, 28 февраля, стало известно, что в Японии выписали из больницы украинку с Diamond Princess, у которой подозревали инфицирование новым коронавирусом.

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