Беларусь отказалась закрывать границы из-за коронавируса
12:42, 28 февраля 2020Зарубежные новости
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Минздрав Беларуси ранее сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны.
Александр Лукашенко / REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране.
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Об этом он заявил 28 февраля на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает БЕЛТА.
"Это пустое", - считает президент Беларуси.
Ранее белорусский Минздрав сообщил о первом случае инфицирования COVID-19 в стране. Зараженным оказался студент из Ирана, который прибыл в Беларусь 22 февраля.
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