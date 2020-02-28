Беларусь отказалась закрывать границы из-за коронавируса

Минздрав Беларуси ранее сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране.

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Об этом он заявил 28 февраля на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает БЕЛТА.

"Это пустое", - считает президент Беларуси.

Ранее белорусский Минздрав сообщил о первом случае инфицирования COVID-19 в стране. Зараженным оказался студент из Ирана, который прибыл в Беларусь 22 февраля.