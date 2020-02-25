Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Чиновник выразил уверенность, что справится с болезнью.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи (Iraj Harirchi) сообщил, что его тестирование на коронавирус COVID-19 дало позитивные результаты.

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Как сообщает Business Insider, соответствующее заявление Харирчи сделал в своем Twitter. Опубликованное чиновником видеообращение подвахитло государственное информагентство Fars.

По словам Харирчи, он инфицирован, но уверен, что сможет справиться с болезнью.

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана подтвердил, что жертвами нового коронавируса стали 15 человек. Всего в стране подтвердили 95 случаев заболевания.

Представитель иранского Минздрава Мину Мохраз ранее заявлял, что коронавирус мог попасть в страну из-за китайских работников в Куме. Китайская компания возводит в этом регионе солнечную электростанцию.