Названо идеальное время для чашки кофе

В некоторые часы кофеин не в состоянии сделать в организме ровным счетом ничего.

Американский нейробиолог Стивен Миллер объяснил, когда наступает идеальное время для чашечки кофе.

Если вы пьете кофе в неподходящие часы, рискуете не ощутить желаемую бодрость и прилив сил, передает слова невролога Focus.de.

Читайте такжеУченые рассказали, как правильно принимать аспирин

По его словам, употреблять кофе нужно после того, как в организме будет преодолен пиковый уровень кортизола - гормона стресса.

Если вы встаете в 7:30 утра, организм выделяет большую порцию кортизола в период с 8 до 9 утра. Поэтому кофеин не в состоянии сделать в организме в этот период ровным счетом ничего.

Второй отрезок всплеска кортизола - 12:00-13:00, третий - 17:30-18:30. Миллер утверждает, что любой, кто пьет кофе в это время, упускает желаемый стимулирующий эффект кофеина.

Он подчеркнул, что эффективное время для утреннего кофе - с 9:30 до 11:30.

Ранее немецкие ученые выяснили, что максимально плотный завтрак позволяет самым лучшим образом снизить вес и избежать ожирения.