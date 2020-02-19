Операция под музыку: британка играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль (видео)
12:02, 19 февраля 2020Зарубежные новости
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Врачи утверждают, что операция прошла успешно.
Женщина в Великобритании играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль головного мозга
В Великобритании женщина играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль головного мозга.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Канаде редкий паразит уничтожил почти всю печень женщины, которой диагностировали ракОтмечается, что профессиональная музыкантка во время подготовки к операции поинтересовалась у врачей, позволят ли ей играть во время хирургического вмешательства.
Медики пошли навстречу пожеланиям пациентки. К тому же таким образом они могли лучше контролировать деятельность мозга во время операции.
Сначала женщина была под наркозом, но ее разбудили, и она начала играть. Врачи утверждают, что операция прошла успешно.
Ранее УНИАН сообщал, как в Нидерландах робот впервые сшил сосуды человеку.
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