Операция под музыку: британка играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль (видео)

Врачи утверждают, что операция прошла успешно.

В Великобритании женщина играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль головного мозга.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Канаде редкий паразит уничтожил почти всю печень женщины, которой диагностировали ракОтмечается, что профессиональная музыкантка во время подготовки к операции поинтересовалась у врачей, позволят ли ей играть во время хирургического вмешательства.

Медики пошли навстречу пожеланиям пациентки. К тому же таким образом они могли лучше контролировать деятельность мозга во время операции.

Сначала женщина была под наркозом, но ее разбудили, и она начала играть. Врачи утверждают, что операция прошла успешно.

Ранее УНИАН сообщал, как в Нидерландах робот впервые сшил сосуды человеку.