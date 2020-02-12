В Нидерландах робот впервые сшил сосуды человеку (фото)

20 пациентов с лимфедемой согласились на экспериментальную операцию.

В Нидерландах робот Musa успешно провел операцию микрохирургическая, восстановив функцию кровяных и лимфатических сосудов человеку.

Об этом пишет newatlas.

Читайте такжеТелескоп Hubble сделал фото галактики "с распростертыми объятиями"

Так называемая супемикрохирургия является относительно новым медицинским методом, который заключается в повторном соединении сосудов диаметром от 0,3 мм до 0,8 мм. Его используют для борьбы с лимфедемой, возникающей после лечения рака молочной железы.

Метод привлечения к операции робота позволяет устранить такие факторы, как дрожание рук, и делает процедуру более безопасной и контролируемой.

«Такой контроль позволяет нам быть очень точными в наших движениях во время микроопераций. Робот позволяет нам работать на крошечных лимфатических и кровяных сосудах, получая лучшие результаты для этих сложных и изнурительных процедур. С роботом мы можем работать на сосудах разных размеров, это очень удобно», – заявил один из участников исследования, пластический хирург Шан Шань Эту Шао.

Отмечается, что 20 пациентов с лимфедемой согласились на экспериментальную операцию.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета NASA на 2021 год предусматривает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году.